Украинская спортсменка не может вернуться из Африки

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12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Должна была прилететь домой еще 4 апреля.

Чемпионка Европейских игр и призер чемпионатов Европы в беге на 800 метров Ольга Ляховая не может вернуться домой со сборов в Кении, сообщает Tribuna.com.

«В Кению я ехала на обычный тренировочный сбор, который проходит в высокогорном городе Итен. Приехала сюда 7 марта, до начала глобальной пандемии. Сбор должен был закончиться 4 апреля. Но в конце марта закрыли свои границы Кения, а затем и Украины. Уже невозможно было вылететь из страны. Поэтому мой сбор все еще продолжается, а границы в Кении все еще закрыты.

Не знаю, когда попаду домой. На данный момент у меня есть обратный билет на 31 мая. Но постоянно ходят слухи, что локдаун в Кении хотят продлить до середины июня», - рассказала Ляховая.

Напомним, в марте Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на июль и август следующего года.

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Кабинет министров Украины назвал карантинные ограничения, которые могут снять после 11 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в частности, сообщил, что позволят тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Кения, НОК Украины, Ольга Ляховая.
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