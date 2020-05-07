Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей

Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства

Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
16:25 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Лим Хе Чун серьезно наказан за необдуманный поступок.

Обладатель олимпийского золота Игр-2018 в Пхенчхане Лим Хе Чун понес суровое наказание за инцидент, который произошел в июне 2019 года во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку.

Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. Эти действия были расценены как сексуальное домогательство.

Спустя два месяца после инцидента спортсмена дисквалифицировали на год, а теперь AFP сообщает, что Лим Хе Чун решением суда оштрафован на 3 миллион вон (2500 долларов). Также многократного чемпиона мира обязали пройти 40-часовую терапию для лиц, обвиненных в преступлениях на сексуальной почве.

Пауло Дибала вылечился от коронавируса

Отметим, что прокуроры требовали для олимпийского чемпиона тюремный срок, но судья решил оставить корейца на свободе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Южная Корея, Пхенчхан-2018, Лим Хе Чун, Шорт-тркк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
02 В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
03 Беллью рассказал о силе удара Усика
04 Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец
05 Беллью о бое Усик - Чисора: Это вопрос жизни и смерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь