Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства

Новости спорта:Лим Хе Чун серьезно наказан за необдуманный поступок.

Обладатель олимпийского золота Игр-2018 в Пхенчхане Лим Хе Чун понес суровое наказание за инцидент, который произошел в июне 2019 года во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку.

Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. Эти действия были расценены как сексуальное домогательство.

Спустя два месяца после инцидента спортсмена дисквалифицировали на год, а теперь AFP сообщает, что Лим Хе Чун решением суда оштрафован на 3 миллион вон (2500 долларов). Также многократного чемпиона мира обязали пройти 40-часовую терапию для лиц, обвиненных в преступлениях на сексуальной почве.

Отметим, что прокуроры требовали для олимпийского чемпиона тюремный срок, но судья решил оставить корейца на свободе.