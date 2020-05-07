UFC основательно подготовился к предстоящему шоу в Джексонвилле

Новости спорта:Ранее отрицательный тест на COVID-19 сдал Тони Фергюсон.

UFC заготовила 1200 быстрых тестов на коронавирус для предстоящего ивента UFC 249. Шоу состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Половину составляют тесты на антитела, еще 600 — на антигены. Организация также представила 25-страничный документ касательно безопасности шоу, который передала Комиссии атлетов штата.

Ранее Тони Фергюсон сдал отрицательный тест на коронавирус перед боем с Джастином Гэтжи. Американец проведет поединок в рамках ивента UFC 249.

Также сообщалось, что организация бессрочно отложила проведение UFC 251 в австралийском Перте, но позже приняла решение о его переносе в США. Ивент состоится 6 июля.