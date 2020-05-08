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Болельщики хоккея во всем мире сыграют в киберспортивный турнир

Болельщики хоккея во всем мире сыграют в киберспортивный турнир
10:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:IIHF проведет киберспортивный турнир по хоккею среди болельщиков.

Международная федерация хоккея (IIHF) организует киберспортивный турнир по хоккею среди болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет с 15 мая по 5 июня. Игры будут проходить в симуляторе EA SPORTS NHL 20 на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One. В соревновании примут участие болельщики из 16 стран, чьи сборные должны были выступить на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии.

Для участия в виртуальном турнире с 8 мая будет открыта регистрация на специальном киберспортивном портале IIHF. Квалификационный раунд запланирован на 15-22 мая. С 29 мая начнется раунд плей-офф. Финал запланирован на 5 июня.

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Напомним, 21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

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Хоккей, Карантин, Киберспорт, Новости спорта, Новости хоккея, IIHF.
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