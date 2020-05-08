Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Фергюсон назвал Нурмагомедова "собакой"

Фергюсон назвал Нурмагомедова "собакой"
07:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался драться с ним на турнире UFC 249.

«Я твёрдо понимаю, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое с Конором. Я буду следующим, я буду следующим — вот что все говорили. Но где они?» — приводит слова Фергюсона Sporting News.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но из-за карантина он лишён возможности вылететь из России.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Его заменили на Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
02 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
03 Будущее УПЛ решат 15 мая
04 Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
05 Шевченко: Я закончил свою карьеру на высоком уровне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь