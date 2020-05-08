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Менеджер Макгрегора назвал время возвращение в октагон

Менеджер Макгрегора назвал время возвращение в октагон
08:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Менеджер Макгрегора рассказал, когда ирландец может вернуться в октагон.

Оди Аттара, менеджер бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, рассказал, когда ирландец может вернуться в октагон. Ранее ожидалось, что свой следующий бой Макгрегор проведёт 11 июля.

«Конору очень любопытно посмотреть, как относятся к здоровью и безопасности спортсменов и персонала на UFC 249. Он хочет убедиться, что обо всех позаботятся должным образом. Хотя Конор хотел бы сражаться при аншлаге, он понимает, что его борьба на пустой арене может сделать для людей дома, и подумает, будет ли ему комфортно от того, как UFC проводит эти мероприятия с точки зрения здоровья и безопасности», — приводит слова Аттара ESPN.

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Напомним, Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.

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MMA, UFC, Новости спорта, Конор Макгрегор.
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