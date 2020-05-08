Игрок НФЛ едва не был застрелен женой после измены

Новости спорта:В полиции девушка заявила, что хотели лишь напугать супруга.

Знаменитый игрок Национальной футбольной лиги США Эрл Томас, выигравший Супербоул в 2013 году, а сейчас выступающий за команду Балтимор, изменил своей жене, за что едва не поплатился жизнью.

Скандал случился еще 13 апреля - супруги повздорили дома из-за выпивки, и Эрл ушел из дома. Его жена Нина Томас взломала его аккаунт в приложении Snapchat и отследила местонахождение мужа.

Спустя время Нина Томас уже стояла на пороге дома, где застукала Эрла Томаса с его братом в пустели с несколькими девушками.

Разъяренная супруга приставила пистолет к голове изменника, но тому удалось выбить оружие из рук жены.

От неприятностей пару спасли полицейские прибывшие после вызова соседей, отреагировавших на шум и крики. По прибытии по вызову полицейские увидели во дворе Эрла Томаса с пистолетом и гонявшуюся за ним с ножом вокруг машины супругу.

Позже в полиции Нина утверждала, что не собиралась никого убивать, а хотела лишь напугать неверного мужа – она вытащила магазин, но не знала, что в пистолете остался один патрон. Детективы установили, что из этого оружия не были произведены выстрелы.

Интересно, что портал TMZ опубликовал информацию о скандале аккурат в день рождение Эрла Томаса 7 мая, поэтому вместо приема поздравлений игроки пришлось оправдываться.

"По-моему, это только наше дело. Меня бесит, что все это всплыло наружу, но так уж устроен мир. Не надо трепаться об этом, лучше помолитесь за нас. Такое случается. Мы пытаемся прожить жизнь как можно лучше, но не всегда все идет по плану", - написал Томас в Instagram.