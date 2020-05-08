Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Розыгрыш Лиги наций-2020 отменен

Розыгрыш Лиги наций-2020 отменен
13:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Лига наций по волейболу не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Совет Международной федерации волейбола (FIVB) решил из-за пандемии коронавируса отменить розыгрыш Лиги наций-2020.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ранее с учетом переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год и отсутствия в этом году других волейбольных турниров FIVB хотела провести Лигу наций, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами. Но тревожная ситуация с коронавирусом в ряде стран, которые должны были принимать этапы турнира и возможные логистические проблемы заставили организацию отказаться от проведения турнира.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

В 2021 году Лига наций стартует в привычные сроки и станет разогревочным турниром к Олимпиаде. "Финал шести" пройдет в Турине, где должен был состояться в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волейбол, Новости спорта, Новости волейбола, FIVB.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
02 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
05 Бывший "забивала" Ворсклы готов перейти в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь