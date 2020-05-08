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Бех-Романчук: Мы очень много проводим времени на улице

Бех-Романчук: Мы очень много проводим времени на улице
14:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская спортсменка старается не засиживаться дома.

24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, чем занимается во время карантина вместе со своим мужем, титулованным пловцом Михаилом Романчуком.

«Конечно, количество тренировок не такое, как раньше. Это связано не только с тем, что сейчас карантин, а и с отменой Олимпийских игр, которые перенесли на следующий год. Но сказать, что мы просто ходим по квартире, такого нет. Мы живем в частном секторе, у нас частный дом. Вокруг большая территория с садом.

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Также буквально переходишь дорогу - есть большой лес. Поэтому мы очень много проводим времени на улице: в лесу бегаем, гуляем. Иногда можем просто 2 часа по лесу гулять, наслаждаться природой», - сказала Марина.

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Легкая атлетика, Чемпионат Украины, НОК Украины, Марина Бех-Романчук.
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