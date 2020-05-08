Тренер Нурмагомедова сравнил Макгрегора и Фергюсона

Новости спорта:Хавьер Мендес считает, что поединок Нурмагомедов - Конор был самым тяжелым для россиянина.

Наставник обладателя титула чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что Конор Макгрегор более опасный соперник, чем Тони Фергюсон.

"Многие могу быть не согласны. однако Макгрегор - самый опасный противник. Я в курсе, насколько он хорош, а бой Хабиба против ирландца был самым тяжелым".

"Фергюсон прогрессирует, однако Конор - всегда опасен. Постоянно, когда вы даете ему наносить удары, этом может плохо кончится. Я его опасаюсь, он очень хорош. Макгрегор все еще один из тех, к бою с которым нужно сделать "домашку", - приводит его слова themaclife.com.

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