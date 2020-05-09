Стал известен состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

Стал известен состав сборной Италии на подготовку к сезону-2020/21. Женская и мужская сборные разделены на две команды.
Стоит отметить, что двукратная победительница общего зачета Кубка мира Доротея Вирер, которая не исключала возможность ухода из спорта, попала в состав.
Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Женщины
Команда A: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Ирен Лардшнайдер
Команда B: Федерика Санфилиппо, Николь Гонтье
Мужчины
Команда A: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Даниэле Каппеллари
Команда B: Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель.