Стал известен состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

Новости спорта:Лидер сборной Италии, похоже, не будет завершать карьеру.

Стал известен состав сборной Италии на подготовку к сезону-2020/21. Женская и мужская сборные разделены на две команды.

Стоит отметить, что двукратная победительница общего зачета Кубка мира Доротея Вирер, которая не исключала возможность ухода из спорта, попала в состав.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Женщины

Команда A: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Ирен Лардшнайдер

Команда B: Федерика Санфилиппо, Николь Гонтье

Мужчины

Команда A: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Даниэле Каппеллари

Команда B: Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель.