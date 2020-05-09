UFC не будет отменять турнир в Джексонвилле из-за COVID-19 у бойца Соузы

Новости спорта:Турнир состоится в ночь с 9 на 10 мая.

В связи с диагностированием коронавируса у Роналдо Соузы и отменой его поединка с Юрайей Холлом на UFC 249, руководство выступило с заявлением на официальном сайте.

В организации подтвердили отмену поединка, связанную с обнаружением COVID-19 у Соузы и двоих членов его команды. Все трое покинули отель, в который заселились перед участием в турнире, и пробудут некоторое время в изоляции под контролем медиков UFC.

В заявлении говорится, что до прохождения теста Соуза и члены его команды придерживались всех необходимых правил, вызванных пандемией коронавируса, включая социальное дистанцирование и ношение масок.

Ни у кого из остальных бойцов вирус не обнаружили.

Напомним, что UFC 249 пройдет в Джексонвилле (штат Флорида) в ночь с 9 на 10 мая. Турнир будет проходить без зрителей, а его главным поединком станет бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.