Инфицированный COVID-19 боец Соуза не придерживался социальной дистанции (Видео)

Зараженный коронавирусом боец Роналду Соуза не придерживался социальной дистанции накануне UFC 249. Бразилец находился в кругу других бойцов, что было зафиксировано на видео.
Соуза должен был драться с Юраей Холлом на UFC 249, но в связи с положительным тестом бой был отменен. Проведению самого турнира это не угрожает.
Роналду сообщил организаторам о том, что один из членов его семьи мог быть заражен коронавирусом. Также положительный тест сдали два участника команды бразильца.
"Isolated" pic.twitter.com/fJaIsiuB0Y
— Austin Price (@AJPrice803) May 9, 2020
UFC 249 состоится в Джексонвилле, что в штате Флорида, в ночь на 10 мая по киевскому времени.