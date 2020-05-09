Инфицированный COVID-19 боец Соуза не придерживался социальной дистанции (Видео)

Новости спорта:Его бой в рамках турнира UFC 249 был отменен.

Зараженный коронавирусом боец Роналду Соуза не придерживался социальной дистанции накануне UFC 249. Бразилец находился в кругу других бойцов, что было зафиксировано на видео.

Соуза должен был драться с Юраей Холлом на UFC 249, но в связи с положительным тестом бой был отменен. Проведению самого турнира это не угрожает.

Роналду сообщил организаторам о том, что один из членов его семьи мог быть заражен коронавирусом. Также положительный тест сдали два участника команды бразильца.

UFC 249 состоится в Джексонвилле, что в штате Флорида, в ночь на 10 мая по киевскому времени.