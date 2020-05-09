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Инфицированный COVID-19 боец Соуза не придерживался социальной дистанции (Видео)

Инфицированный COVID-19 боец Соуза не придерживался социальной дистанции (Видео)
12:05 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Его бой в рамках турнира UFC 249 был отменен.

Зараженный коронавирусом боец Роналду Соуза не придерживался социальной дистанции накануне UFC 249. Бразилец находился в кругу других бойцов, что было зафиксировано на видео.

Соуза должен был драться с Юраей Холлом на UFC 249, но в связи с положительным тестом бой был отменен. Проведению самого турнира это не угрожает.

Роналду сообщил организаторам о том, что один из членов его семьи мог быть заражен коронавирусом. Также положительный тест сдали два участника команды бразильца.

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UFC 249 состоится в Джексонвилле, что в штате Флорида, в ночь на 10 мая по киевскому времени.

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Видео, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC 249, Роналду Соуза.
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