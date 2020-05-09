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Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)

Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
12:57 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Павел Бусько не согласен с действиями полицейских и будет судиться.

Чемпион Украины по тайскому боксу Павел Бусько был задержан правоохранительными органами после нарушения правил карантина, об этом он сам рассказал в своем Инстаграме.

Спортсмен зашел в магазин и сделал покупки, не надев маску.

"Охранник говорил, что не пропустит меня в магазин без маски, опираясь на постановление Кабмина. На это я ответил, что маски с собой у меня нет. Но если он мне ее даст, то я надену.

Охранник вызвал пультовую охрану, а мы с женой в то время скупились в магазине. У меня нет маски, я сам был инициатором, чтобы вызвали полицию, чтобы правомерно разобраться в этой ситуации. Приехал патруль, они не представились. Первый вопрос: "Почему я без маски?" Я говорю, что у меня нет, если они мне дадут, надену.

Впоследствии приехала мониторинговая группа, которую я вызвал. Они были на стороне патруля и говорили то же самое. Меня обыскали, хотя на это я согласия своего не давал. Просто была жена, и я не хотел обострять конфликт. Впоследствии меня засунули в служебную машину полиции и также без моего согласия завезли меня в участок.

Я позвонил своему адвокату, три с половиной часа составляли протокол. Было восемь полицейских, составили два протокола – о нарушении карантина и злостное неповиновение. Пришел домой я около четырех утра.

Я буду судиться, ведь категорически не согласен с действиями полиции. 22 мая должно состояться судебное заседание", – сказал Бусько.

 
 
 
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Наша поліція нас береже! Суцільне розчарування нової поліції! стидно мені за їхню поведінку і за зневагу до найвищого закону України Конституції! Друзі не будьте байдужі, поширюйте відео, я переживаю за нашу безпеку коли нас захищає така поліція #карантин #штраф #17000 #аваков #тернопіль #київ #поліція #коронавирус #одесса #тсн #полиция

Публикация от Pasha Busko (@pashabusko88)

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249

"Наша полиция нас бережет! Сплошное разочарование новой полиции! Стыдно мне за их поведение и за пренебрежение высшим законом Украины Конституцией! Друзья, не будьте равнодушны, распространяйте видео, я переживаю за нашу безопасность когда нас защищает такая полиция", сопроводил комментарием Бусько видеоряд со своим задержанием.

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Все по теме:

Полиция, Видео, Карантин, Тайский бокс, Коронавирус, Павел Бусько.
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