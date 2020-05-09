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В маршруте Вуэльты-2020 произошли изменения

В маршруте Вуэльты-2020 произошли изменения
16:41 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В Португалии должны были пройти этапы 15 и 16.

Маршрут веломногодневки Ла Вуэльта в 2020 году не будет проходить через территорию Португалии в связи с невозможностью обеспечить оптимальные условия для проведения гонки из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Такое решение приняли муниципалитеты Порту, Матозиньюш и Визеу совместно с организаторами Ла Вуэльты. В Португалии должны были пройти этапы 15 и 16.

Альтернативные города, которые заменят Порту, Матозиньюш и Визеу, уже утверждены, но их объявят в ближайшие недели после того как будут определены маршруты и профили этапов.

Новых изменений в маршруте Ла Вуэльты-2020 не ожидается. Ранее сообщалось, что Ла Вуэльта отменила три стартовых этапа, которые должны были состояться в Нидерландах.

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В начале мая Международный союз велосипедистов (UCI) представил новый календарь на остаток сезона 2020 года. Мировой тур возобновится 1 августа, Ла Вуэльта начнется 20 октября и продлится до 8 ноября.

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Португалия, Велоспорт, Вуэльта, Ла Вуэльта.
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