Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249

Основной кард
Генри Сехудо (чемпион) - Доминик Круз - легчайший вес, бой за титул чемпиона организации
Сехудо сохранил чемпионский тутул, отправив Круза в нокаут во втором раунде.
Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенстрайк, тяжелый вес
Нганну одержал победу нокаутом в первом раунде на 19-й секунде.
Джереми Стивенс - Келвин Каттар - полулегкий вес
Келвин Каттар сумел одержать победу нокаутом во втором раунде. Он нанес меньше точных ударов, чем Стивенс.
Грег Харди - Йорган де Кастро - тяжелый вес.
Харди был фаворитом поединка и одержал победу. Бой продлился все три раунда, а судьи решили, что лучше был Грег.
Предварительный кард
Энтони Петтис - Дональд Серроне - полусредний вес
Петтис и Серроне провели в ринге все три раунда, а решение судей победу одержал Энтони.
Алексей Олейник - Фабрисиу Вердум - тяжелый вес
Уроженец Харькова одолел Фабрисиу Вердума решением судей.
Карла Эспарза - Мишель Уотерсон - женский минимальный вес
В главном женском матче ивента победу решением одержала фаворитка Карла Эспарза.
Висенте Луке - Нико Прайс - полусредний вес
Не случилось чуда в этом бою, Луке одержал победу, нокаутировав соперника в третьем раунде.
Ранний предварительный кард
Брайс Митчелл - Чарльз Роса - полулегкий вес
Победа Митчелла в поединке, в котором парни провели на ринге все три рануда.
Райан Спэнн - Сэм Алви - полутяжелый вес
Интриги в этом противостоянии было мало, но Спэнн сумел победить только решением судей.