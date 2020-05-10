Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249

Новости спорта:Все результаты боев UFC 249, который прошел во Флориде в ночь с 9 на 10 мая.

Основной кард

Генри Сехудо (чемпион) - Доминик Круз - легчайший вес, бой за титул чемпиона организации

Сехудо сохранил чемпионский тутул, отправив Круза в нокаут во втором раунде.

Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенстрайк, тяжелый вес

Нганну одержал победу нокаутом в первом раунде на 19-й секунде.

Джереми Стивенс - Келвин Каттар - полулегкий вес

Келвин Каттар сумел одержать победу нокаутом во втором раунде. Он нанес меньше точных ударов, чем Стивенс.

Грег Харди - Йорган де Кастро - тяжелый вес.

Харди был фаворитом поединка и одержал победу. Бой продлился все три раунда, а судьи решили, что лучше был Грег.

Предварительный кард

Энтони Петтис - Дональд Серроне - полусредний вес

Петтис и Серроне провели в ринге все три раунда, а решение судей победу одержал Энтони.

Алексей Олейник - Фабрисиу Вердум - тяжелый вес

Уроженец Харькова одолел Фабрисиу Вердума решением судей.

Карла Эспарза - Мишель Уотерсон - женский минимальный вес

В главном женском матче ивента победу решением одержала фаворитка Карла Эспарза.

Висенте Луке - Нико Прайс - полусредний вес

Не случилось чуда в этом бою, Луке одержал победу, нокаутировав соперника в третьем раунде.

Ранний предварительный кард

Брайс Митчелл - Чарльз Роса - полулегкий вес

Победа Митчелла в поединке, в котором парни провели на ринге все три рануда.

Райан Спэнн - Сэм Алви - полутяжелый вес

Интриги в этом противостоянии было мало, но Спэнн сумел победить только решением судей.