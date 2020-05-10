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Онлайн Кубок наций по шахматам: ничья с США не помешала Китаю стать победителем

Онлайн Кубок наций по шахматам: ничья с США не помешала Китаю стать победителем
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости спорта:Сборная Китая стала победителем Онлайн Кубка наций по шахматам.

Онлайн Кубок наций по шахматам выиграла команда Китая.

В Суперфинале Китай сыграл вничью со сборной США - 2:2 (Юй Яньи выиграл у Уэсли Со, Каруана обыграл Вэй И, ничьи: Дин Лижень - Хикару Накамура, Ирина Круш - Хоу Ифань).

Китай победил в Онлайн кубке наций благодаря большей сумме набранных очков в круговом турнире.

Итоговое турнирное положение: Китай - 17 очков (25,5), США - 13 (22), Европа - 13 (21,5), Россия - 8 (19), Индия - 5 (17,5), "Другой мир" - 3 (14,5).

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Как известно, украинки Анна и Мария Музычук выступали за сборные Европы и "Остального мира" соответственно.

Призовой фонд турнира составил 180 тысяч долларов США.

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Китай, Шахматы, Онлайн Кубок наций по шахматам.
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