"Я сделаю из твоих зубов ожерелье": Макгрегор жаждет боя с Гейджи

Новости спорта:Ирландский боец накатал десяток постов в Твиттере после турнира UFC 249.

Ирландский боец Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC, опубликовал десяток сообщений в Твиттере, в которых высказал свое негодование по поводу турнира UFC 249, в котором Джастин Гейджи досрочно в 5-м раунде победил Тони Фергюсона. Досталось от ирландца и россиянину Хабибу Нурмагомедову, чемпиону в легком весе.

"Болельщики делают этот вид спорта! Я был против того, чтобы идти на UFC 249 без них. Но мне будет чертовски приятно показать им силу, которой я обладаю, с нулевым фоновым шумом. Мой следующий соперник – Джастин, так как Хабиб – самый большой истребитель бутылок в игре. Гарантирую это.

Джастин, который обнимает ноги, не представляет никакой опасности, и мы все это знаем. Я собираюсь убить тебя. Я сделаю из твоих зубов ожерелье. Ты что-то говоришь об отце? Ты чертов мертвец.

Хабиб, ты полное позорище. Снующий и прячущийся, как крыса. Я уже говорил. Это было заметно много раз. Подтверждено то, что было всегда известно. Без комментариев. Это позор настоящих боев".