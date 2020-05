Инсайдер Джед Гудман опубликовал суммы гонораров бойцов UFC 249.

Больше всех заработал Тони Фергюсон, который уступил Джастину Гейджи. Тони заработал 500 тысяч долларов, Гейджи - 350 тысяч.

310 тысяч получил Энтони Петтис, который победил Дональда Серроне.

One more time, here are the purses for #UFC249 pic.twitter.com/vnTAdQVTep

