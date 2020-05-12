Великий бейсбольный турнир отменен

Новости спорта:Соревнования должны были пройти в Японии, США и Тайване.

Организаторы Мировой бейсбольной классики отменили турнир 2021 года. Соревнования должны были пройти с 9 по 23 марта в Японии, США и Тайване. Организаторы отказались от плана из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Турнир отменен, сейчас это не приоритет. По сути, нам осталось только официальное заявление», — сообщил источник среди организаторов.

Турнир является частью трудового соглашения МЛБ и профсоюза игроков. Действие договора истекает в декабре 2021 года, поэтому для его организации потребуется новое соглашение. Организаторы сомневаются, что удастся провести новый турнир раньше 2023 года.

Мировая бейсбольная классика — единственное соревнование национальных сборных, в котором в последнее время принимали участие игроки МЛБ (бейсбол был исключен из перечня олимпийских видов после 2008 года и вернется на Игры в Токио в 2021). На турнире весной 2021 года намечалось участие 20 национальных сборных.

Победителем предыдущей Классики, которая прошла в 2017 году, стала сборная США, обыгравшая Пуэрто-Рико.