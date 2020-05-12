Макгрегор планирует вернуться в бокс

Новости спорта:Но сначала ирландец проведет бой в ММА.

Менеджер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора Оди Аттар рассказал о планах своего подопечного. По его словам, ирландец намерен провести поединки по правилам ММА, а затем вернуться и в бокс.

"Мне кажется, что Конор сперва планирует провести бой по правилам ММА. Но и бокс, конечно, тоже входит в его планы. Однако, я считаю, что в первую очередь Макгрегор думает об ММА. Кто может стать его соперником? Возможно, Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон или кто-то еще. Это зависит от того, как все сложится и где Конор захочет драться.

В любом случае, я думаю, что все фанаты увидят поединок Конора, неважно, с кем он будет. Макгрегор точно с кем-то встретится", - цитирует Аттара MMA Junkie.

Ранее Макгрегор назвал своим следующим соперником Джастина Гэтжи, который одержал победу над Фергюсоном на UFC 249.