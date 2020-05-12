Чемпионат мира по футзалу перенесен

Новости спорта:Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) перенесла чемпионат мира по футзалу на 2021 год.

Турнир пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября, сообщает официальный сайт ФИФА.

На чемпионат успели квалифицироваться 13 из 24-х команд. Из-за пандемии коронавируса отложены чемпионат Азии (по его итогам разыграют пять мест на мировое первенство), КОНКАКАФ (4 места) и плей-офф отбора европейских команд, претендующие еще на 2 места.

Напомним, сборная Украины заняла последнее место в группе B элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020 и не пробилась на турнир. Команда Александра Косенко сыграла вничью с Францией (2:2), уступила Сербии (2:5) и Испании (1:3).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.