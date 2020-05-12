Макгрегор: Хабиб, ты - абсолютное позорище

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал действующего обладателя титула промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова "позорищем" и "крысой".
"Хабиб, ты - абсолютное позорище. Суетливая прячущаяся крыса, как всегда. Я много раз уже об этом говорил. Мы видели это много раз.
Особенно это подтвердилось через то стекло в автобусе, но это и так всегда было понятно.
"Без комментариев", смешно. Ты - позор боев", - написал Макгрегор в своем Twitter.
Ранее менеджер Макгрегора заявил, что ирландец планирует вернуться в бокс.