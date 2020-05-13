Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно

Новости спорта:Решение было принято единогласно.

Сегодня состоялась встреча руководства Ассоциации футзала Украины с президентами клубов-участников второго этапа Экстра-лиги чемпионата Украины сезона 2019/2020.

На этой встрече обсуждалась судьба нынешнего сезона Экстра-лиги в условиях карантина. В итоге все участники собрания единогласно приняли решение о досрочном завершении чемпионата.

Теперь АФУ будет обсуждать юридические нюансы завершения сезона с Украинской ассоциацией футбола и УЕФА.

Также на собрании поддержали идею проведения межсезонных турниров для поддержания формы игроков. Они запланированы на конец июня-середину июля, и состоятся в том случае, если к тому моменту карантин в Украине и ограничения на транспортное сообщение будут сняты.

В ближайшие дни АФУ будет обсуждать судьбу Первой и Второй лиг, а также женского чемпионата Украины.

Все официальные соревнования по футзалу в Украине были приостановлены 17 марта.