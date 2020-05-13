Главный бой UFC Fight Night 173 может быть перенесен на неделю

Запланированный на 23 мая турнир UFC Fight Night 173 может быть перенесен на неделю вперед, сообщает vringe.com со ссылкой на MMA Junkie. По информации источников, такое решение промоушена связано с заседанием Атлетической комиссии штата Невада, на котором планирует пересмотреть карантинных мер в штате. По результатам заседания будет принято решение и о возможном переносе турнира.
Главным боем шоу 23 мая должен был стать долгожданный поединок между Тайроном Вудли (19-4-1) и Жилбертом Бернсом (18-3).
Ранее о проведении поединка с Вудли просил скандальный боец Колби Ковингтон (15-2).
Глава промоушена Дэйна Уайт продолжает поддаваться критике со стороны Боба Арума за проведение турниров во время пандемии коронавируса.