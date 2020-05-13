Майк Тайсон может провести бой в ММА

Новости спорта:Легендарный боксер Майк Тайсон не исключает, что может попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Об этом Железный Майк сообщил в интервью каналу Shacknews.

«Никогда не знаешь наверняка», - ответил 53-летний Тайсон репортеру, который спросил его, чем бы он занимался подростком, боксом или ММА, будь у него тогда возможность выбирать. «Может быть, я еще буду в UFC, кто знает. Ничего нельзя исключать».

Также Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов в UFC.

«Хабиб, Джон Джонс, Коди Гарбрэндт. В UFC очень много бойцов, за которыми интересно наблюдать».

Напомним, что в настоящий момент Майк Тайсон активно набирает форму под руководством известного тренера по смешанным единоборствам Рафаэля Кордейро, и планирует провести несколько выставочных поединков.