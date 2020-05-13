Глава UFC рассказал, когда Макгрегор получит титульный бой

Новости спорта:Раньше сентября ирландец точно не станет чемпионом.

Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при которых шанс выиграть титул появится у Конора Макгрегора (22-4). Главным претендентом на титул на данный момент является Джастин Гэтжи (22-2) и он будет драться против Хабиба Нурмагомедова (28-0) в сентябре на «бойцовском острове». Затем титульный шанс будет у ирландца, но при одном условии. Цитирует Уайта Sportsnet.

"Я пока не разговаривал с Конором о конкретном поединке. Бой Хабиба с Гэтжи, похоже, состоится в сентябре. А потом определим, что предложим Конору.

Вероятно, Конор проведет бой летом, верно? Затем эти парни (Хабиб и Джастин – прим. ред.) подерутся в сентябре. И тогда назначим победителю бой с Макгрегору".

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