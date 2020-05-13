UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине

Новости спорта:В ночь с 13 на 14 мая во Флориде пройдет турнир UFC Fight Night 171.

Это будет второе из трех запланированных шоу UFC за восемь дней.

Главным событием вечера станет бой полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Противостояние начнется в 6:00 по киевскому времени 14 мая.

В ко-мэйнивенте мероприятия дебютирует в тяжелой весовой категории бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе Овинс Сент-Пру, которому будет противостоять Бен Ротвелл.

В рамках UFC Fight Night 171 запланировано 11 поединков. Предварительный кард турнира состоит из шести поединков и стартует в 01:00 ночи по киевскому времени.

Андрей Орловский (Беларусь) – Филипе Линс (Бразилия)

Майкл Джонсон (США) – Тиаго Мойсес (Бразилия)

Сиджара Юбэнкс (США) – Сара Морас (Канада)

Габриэль Бенитес (Мексика) – Омар Моралес (Венесуэла)

Хантер Азур (США) – Брайан Келлехер (США)

Чейс Шерман (США) – Ике Вилльянуэва (США)

Основной кард запланирован на 04:00. Он будет включать в себя пять поединков.

Энтони Смит (США) – Гловер Тейшейра (Бразилия)

Бен Ротвелл (США) – Овинс Сент-Прю (Гаити / США)

Александр Эрнандес (США) – Дрю Добер (США)

Рики Симон (США) – Рэй Борг (США)

Карл Роберсон (США) – Марвин Ветторри (Италия)

Где смотреть трансляцию UFC Fight Night 171? Поединки предварительного карда покажет UFC TV, основного в Украине покажет канал Setanta Sports.