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UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине

UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
20:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:В ночь с 13 на 14 мая во Флориде пройдет турнир UFC Fight Night 171.

Это будет второе из трех запланированных шоу UFC за восемь дней.

Главным событием вечера станет бой полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Противостояние начнется в 6:00 по киевскому времени 14 мая.

В ко-мэйнивенте мероприятия дебютирует в тяжелой весовой категории бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе Овинс Сент-Пру, которому будет противостоять Бен Ротвелл.

В рамках UFC Fight Night 171 запланировано 11 поединков. Предварительный кард турнира состоит из шести поединков и стартует в 01:00 ночи по киевскому времени.

  • Андрей Орловский (Беларусь) – Филипе Линс (Бразилия)
  • Майкл Джонсон (США) – Тиаго Мойсес (Бразилия)
  • Сиджара Юбэнкс (США) – Сара Морас (Канада)
  • Габриэль Бенитес (Мексика) – Омар Моралес (Венесуэла)
  • Хантер Азур (США) – Брайан Келлехер (США)
  • Чейс Шерман (США) – Ике Вилльянуэва (США)

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Основной кард запланирован на 04:00. Он будет включать в себя пять поединков.

  • Энтони Смит (США) – Гловер Тейшейра (Бразилия)
  • Бен Ротвелл (США) – Овинс Сент-Прю (Гаити / США)
  • Александр Эрнандес (США) – Дрю Добер (США)
  • Рики Симон (США) – Рэй Борг (США)
  • Карл Роберсон (США) – Марвин Ветторри (Италия)

Где смотреть трансляцию UFC Fight Night 171? Поединки предварительного карда покажет UFC TV, основного в Украине покажет канал Setanta Sports.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 171.
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