UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине

Это будет второе из трех запланированных шоу UFC за восемь дней.
Главным событием вечера станет бой полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Противостояние начнется в 6:00 по киевскому времени 14 мая.
В ко-мэйнивенте мероприятия дебютирует в тяжелой весовой категории бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе Овинс Сент-Пру, которому будет противостоять Бен Ротвелл.
В рамках UFC Fight Night 171 запланировано 11 поединков. Предварительный кард турнира состоит из шести поединков и стартует в 01:00 ночи по киевскому времени.
Основной кард запланирован на 04:00. Он будет включать в себя пять поединков.
Где смотреть трансляцию UFC Fight Night 171? Поединки предварительного карда покажет UFC TV, основного в Украине покажет канал Setanta Sports.