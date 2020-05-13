СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме

Новости спорта:Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в больнице в Москве.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в коме в больнице в Москве.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", — приводит слова неназванного источника "Спорт-экспресс".

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Был госпитализирован 25 апреля. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния здоровья.

Боец Ислам Махачев также сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в Москве.