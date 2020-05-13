Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус
Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус

СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме

СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме
22:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в больнице в Москве.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в коме в больнице в Москве.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", — приводит слова неназванного источника "Спорт-экспресс".

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Был госпитализирован 25 апреля. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния здоровья.

Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами

Боец Ислам Махачев также сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в Москве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого
02 Тони Беллью назвал тройку лучших супертяжей
03 Чемпион UFC завершил карьеру в постели
04 Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
05 Черноморец снижает зарплаты футболистам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь