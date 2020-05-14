Киберфутбол: сборная Украины обыграла Азербайджан

Новости спорта:Следующий матч сине-желтые проведут 20 мая против Грузии.

В первом матче онлайн-соревнований #StayHome European Nations Cup сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES уверенно победила команду Азербайджана.

В турнире, который организовала Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией, принимают участие команды из 12 стран. Он проходит в трех дисциплинах - CS:GO, League of Legends и Pro Evolution Soccer (PES).

Сборную Украины по киберфутболу в дисциплине PES в этих соревнованиях представляют три игрока - Виталий Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк и Игорь Ighor_8 Любчак.

В первом матче нашей группы 1 Украина сошлась с Азербайджаном. За украинцев выступал Максим Makson Андрасюк, а наших соперников - Фируз Буксаев. Поединок должен был длиться до двух побед, однако упорной борьбы не получилось.

Наш геймер имел тотальное преимущество на протяжении всего противостояния. В первом матче Makson выиграл всухую - 3:0, а судьбу второго фактически он решил уже в первом тайме - 4:1. Во второй половине игры украинец спокойно довел дело до победы - 6:2.

Украина - Азербайджан - 2: 0

Фируз Буксаев - Максим Makson Андрасюк - 0:3 (0:2)

Максим Makson Андрасюк - Фируз Буксаев - 6:2 (4:1)

Следующую серию на виртуальных футбольных полях PES сборная Украины проведет в среду, 20 мая с командой Грузии (начало - в 19.00). Завершат групповой этап украинцы матчами с Сербией 27 мая (начало - в 19.00).