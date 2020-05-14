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UFC 171: Саймон победил Борга

UFC 171: Саймон победил Борга
08:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Судьи вынесли раздельное решение.

В рамках главного карда на турнире UFC Fight Night 171 в американском Джексонвилле прошел поединок между американцами Рики Саймоном и Реем Боргом.

Бой продлился все три раунда, по итогам которым победу раздельным решением судей одержал Саймон (29:28, 29:28, 28:29).

Так, на счету Саймона 16 побед и 3 поражения. У Борга насчитывается пятое поражение из 18 поединков.

Напомним, в главном бою UFC Fight Night 171 Тейшейра техническим нокаутом победил Смита, в со-главном бою Ротуэлл оказался сильнее Сен-Пре.

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В главном карте Добер досрочно победил Эрнандеса а Орловский единогласным решением выиграл Линса.

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MMA, UFC, UFC Fight Night 171, Рики Саймон.
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