Названа новая дата Мировой серии по триатлону в Гамбурге

Новости спорта:Гамбург примет чемпионат мира в смешанной эстафете в сентябре.

Международный союз триатлона (ITU) объявила о дате проведения чемпионата мира в смешанной эстафете и этапа Мировой серии по триатлону в Гамбурге (Германия).

Как сообщает пресс-служба ITU, соревнования были намечены на 11-12 июля, теперь их решено проводить 4-5 сентября.

В рамках Мировой серии сезона-2020 пока не удалось провести ни одного старта. Только Гамбург пока планирует провести этап.

Ранее было объявлено об отмене Гранд-финала Мировой серии по триатлону в Эдмонтоне (Канада, 20-23 августа), перенесены старты в Абу-Даби (ОАЭ - 5-7 марта), Гамильтоне (Бермуды - 18 апреля), Йокогаме (Япония - 16 мая), Лидсе (Великобритания - 6-7 июня) и Монреале (Канада - 23-28 июня).