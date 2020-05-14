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Названа новая дата Мировой серии по триатлону в Гамбурге

Названа новая дата Мировой серии по триатлону в Гамбурге
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: triathlon.org

Новости спорта:Гамбург примет чемпионат мира в смешанной эстафете в сентябре.

Международный союз триатлона (ITU) объявила о дате проведения чемпионата мира в смешанной эстафете и этапа Мировой серии по триатлону в Гамбурге (Германия).

Как сообщает пресс-служба ITU, соревнования были намечены на 11-12 июля, теперь их решено проводить 4-5 сентября.

В рамках Мировой серии сезона-2020 пока не удалось провести ни одного старта. Только Гамбург пока планирует провести этап.

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Ранее было объявлено об отмене Гранд-финала Мировой серии по триатлону в Эдмонтоне (Канада, 20-23 августа), перенесены старты в Абу-Даби (ОАЭ - 5-7 марта), Гамильтоне (Бермуды - 18 апреля), Йокогаме (Япония - 16 мая), Лидсе (Великобритания - 6-7 июня) и Монреале (Канада - 23-28 июня).

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Триатлон, МОК, Гамбург, НОК, Мировая серия.
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