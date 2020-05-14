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Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов - Гетжи

Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов - Гетжи
10:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент UFC: мы близки к проведению боя Хабиб — Гэтжи в сентябре.

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.

«Мы вчера побеседовали с Хабибом по поводу следующего боя. Вчера произошло не самое приятное событие (Уайт имеет в виду новость о том, что отец Хабиба 57-летний Абдулманап Нурмагомедов оказался в коме. — Прим. «Чемпионата»), и мы не всё согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 171.

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Напомним, ранее Уайт надеялся, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи удастся организовать уже летом, но россиянин ответил отказом.

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Бокс, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Дэна Уайт.
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