Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Назван лучший баскетболист в истории НБА
Назван лучший баскетболист в истории НБА

Отцу Нурмагомедова сделали операцию на сердце

Отцу Нурмагомедова сделали операцию на сердце
12:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс операцию на сердце.

У 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщил друг Нурмагомедова комментатор Рамазан Рабаданов.

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший, который находится в одной из больниц Москвы, перенёс инсульт и находится в коме.

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение.

В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него, никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», — цитирует Рабаданова «РБК-Спорт».

«Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Я не уверен в этом диагнозе — инсульт или инфаркт, — но понятно, что у него были проблемы с сердцем.

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Я всех деталей не знаю. Я знал, что он в тяжёлом состоянии, а о коме я сам узнал из СМИ», — добавил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari
02 Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
03 Тренер Грицая: У Усика с Ломаченко куратор - ФСБ
04 Мейвезер: Я избивал мешков и заработал миллиард
05 СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь