Крис Фрум ведет переговоры о смене команды в середине сезона

Новости спорта:Британец Крис Фрум хочет быть первым номером новой команды на Тур де Франс.

Четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум раздумывает над уходом из Team Ineos. 34-летний британец уже ведет переговоры с другими командами.

Интерес к Фруму проявляют две команды, которые могут подписать британца в конце или в середине сезона. При этом, Крис готов покинуть Team Ineos в середине сезона но при условии, что он будет первым номером новой команды на предстоящем Тур де Франс.

Фрум пока не продлил контракт с Team Ineos. Действующее соглашение британца истекает в конце 2020 года.

Согласно правилам UCI велогонщик может сменить команду в середине сезона (в течение первых двух недель августа), если на такой переход согласны все стороны.

В начале мая Международный союз велосипедистов (UCI) представил новый календарь на остаток сезона 2020 года. Мировой тур возобновится 1 августа, а Тур де Франс пройдет в период с 29 августа по 20 сентября.