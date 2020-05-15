Самые богатые спортсмены Великобритании до 30 лет

Новости спорта:Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов до 30 лет в Великобритании.

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов в Великобритании (являются гражданами страны или проживают на территории государства) до 30 лет с состоянием в £ 114 млн к концу 2019 года, сообщает Sky Sports.

Гарет Бэйл пережил довольно трудный сезон в «Реале», но по-прежнему возглавляет список молодых богачей в спорте: его состояние выросло на £ 20 млн и составляет теперь £ 114 млн.

Чуть меньше показатель у боксёра Энтони Джошуа, который продемонстрировал самый большой прирост за последние 12 месяцев, заработав £ 58 млн (всего £ 107 млн) после того, как одержал победу в матче-реванше в супертяжёлом весе с Энди Руисом.

35-летний 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, согласно последним ежегодным данным, является самой влиятельной звездой спорта. За последний год состояние английского гонщика выросло на £ 37 млн благодаря выгодному текущему контракту с «Мерседесом», что позволило ему преодолеть отметку в £ 200 млн заработанного состояния.

Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:

1. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»): £ 114 млн;

2. Энтони Джошуа (бокс): £ 107 млн;

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): £ 50 млн;

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): £ 34 млн;

4. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): £ 34 млн;

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): £ 28 млн;

7. Н'Голо Канте («Челси»): £ 25 млн;

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): £ 24 млн;

9. Даниел Старридж (без клуба): £ 22 млн;

10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): £ 21 млн.