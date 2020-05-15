Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20

Самые богатые спортсмены Великобритании до 30 лет

Самые богатые спортсмены Великобритании до 30 лет
07:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов до 30 лет в Великобритании.

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов в Великобритании (являются гражданами страны или проживают на территории государства) до 30 лет с состоянием в £ 114 млн к концу 2019 года, сообщает Sky Sports.

Гарет Бэйл пережил довольно трудный сезон в «Реале», но по-прежнему возглавляет список молодых богачей в спорте: его состояние выросло на £ 20 млн и составляет теперь £ 114 млн.

Чуть меньше показатель у боксёра Энтони Джошуа, который продемонстрировал самый большой прирост за последние 12 месяцев, заработав £ 58 млн (всего £ 107 млн) после того, как одержал победу в матче-реванше в супертяжёлом весе с Энди Руисом.

35-летний 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, согласно последним ежегодным данным, является самой влиятельной звездой спорта. За последний год состояние английского гонщика выросло на £ 37 млн благодаря выгодному текущему контракту с «Мерседесом», что позволило ему преодолеть отметку в £ 200 млн заработанного состояния.

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:

1. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»): £ 114 млн;

2. Энтони Джошуа (бокс): £ 107 млн;

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): £ 50 млн;

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): £ 34 млн;

4. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): £ 34 млн;

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): £ 28 млн;

7. Н'Голо Канте («Челси»): £ 25 млн;

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): £ 24 млн;

9. Даниел Старридж (без клуба): £ 22 млн;

10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): £ 21 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Гарет Бэйл, Джошуа, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
02 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
03 Левандовски дал совет Холанду
04 Каштру назвал главную цель Шахтера
05 АПЛ получила "зеленый свет" от правительства Великобритании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь