Гэтжи: Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу

Новости спорта:Джастин Гэтжи выразил слова поддержки отцу Хабиба.

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил слова поддержки отцу российского бойца Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапу, перенесшему инсульт.

«Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», — написал Джастин в «твиттере».

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме. Известно также, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Напомним, 10 мая, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).