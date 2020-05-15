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Гэтжи: Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу

Гэтжи: Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу
07:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джастин Гэтжи выразил слова поддержки отцу Хабиба.

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил слова поддержки отцу российского бойца Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапу, перенесшему инсульт.

«Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», — написал Джастин в «твиттере».

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме. Известно также, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

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Напомним, 10 мая, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи.
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