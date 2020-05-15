Уайт посоветовал Фергюсону взять паузу в боях UFC

Новости спорта:Дана Уайт высказался о будущем "Эль-Кукуя".

Президент UFC Дана Уайт посоветовал американскому бойцу Тони Фергюсону взять небольшой перерыв в выступлениях после поражения в поединке против Джастина Гэтжи.

"Я не знаю, как поступит Тони, но мне бы хотелось, чтобы он взял паузу после поединка с Гэтжи. Ему нужен отдых", - цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, что 10 мая Фергюсон уступил Гэтжи титул временного чемпиона промоушена в легком весе.

После поединка американца доставили в больницу, где врачи диагностировали ему перелом орбитальной кости.