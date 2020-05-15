Макгрегор поклялся жизнью, что побьет Мейвезера

Новости спорта:Макгрегор рассказал о реванше с Флойдом Мейвезером.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил уверенность, что ему удастся победить в возможном матче-реванше американского боксёра Флойда Мейвезера, на счету которого 50 побед в 50 поединках.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер одержал победу над Макгрегором в поединке по правилам бокса. Недавно легендарный боксёр Майк Тайсон похвалил ирландца за то, как он действовал в том бою.

«Спасибо, Майк. Просто знай, что, учитывая нынешние знания о стиле Флойда и занятия с моим старым школьным тренером по боксу, я решу головоломку и в неизбежном матче-реванше побью Флойда! Клянусь жизнью», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, последний бой по правилам MMA Макгрегор провёл в январе 2020 года. Он за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.