Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Макгрегор поклялся жизнью, что побьет Мейвезера

Макгрегор поклялся жизнью, что побьет Мейвезера
10:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Макгрегор рассказал о реванше с Флойдом Мейвезером.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил уверенность, что ему удастся победить в возможном матче-реванше американского боксёра Флойда Мейвезера, на счету которого 50 побед в 50 поединках.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер одержал победу над Макгрегором в поединке по правилам бокса. Недавно легендарный боксёр Майк Тайсон похвалил ирландца за то, как он действовал в том бою.

«Спасибо, Майк. Просто знай, что, учитывая нынешние знания о стиле Флойда и занятия с моим старым школьным тренером по боксу, я решу головоломку и в неизбежном матче-реванше побью Флойда! Клянусь жизнью», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Напомним, последний бой по правилам MMA Макгрегор провёл в январе 2020 года. Он за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, UFC, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
03 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
04 Левандовски дал совет Холанду
05 Каштру назвал главную цель Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь