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Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014

Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
13:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото (с)AG Giancarlo Colombo

Новости спорта:Украинский легкоатлет Дмитренко получил "бронзу" ЧЕ-2014 после дисквалификации Иванова.

Европейская легкая атлетика (ЕА) официально объявила, что украинец Руслан Дмитренко стал бронзовым призером по спортивной ходьбе на 20 км чемпионата Европы 2014 года в Цюрихе (Швейцария).

Это стало возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова. Об этом говорится в циркулярном письме, присланном на адрес ФЛАУ от имени исполнительного директора ЕА Кристиана Милза.

В 2014 году победителем чемпионата Европы стал испанец Мигель Анхель Лопес (1:19.44 мин). Александр Иванов (1:19.45 ч) получил "серебро", Денис Стрелков и Руслан Дмитренко показали одинаковое время - 1:19.46 час, однако десятые доли секунды были на стороне Стрелкова.

Таким образом, Дмитренко после дисквалификации Иванова поднялся на третье место, а Стрелков стал вторым.

Даже несмотря на то, что известие о "бронзе" пришло к Руслану Дмитренко только через шесть лет после чемпионата Европы, эта медаль имеет для него немалую ценность. Сейчас спортсмен проходит реабилитацию после ДТП, случившегося в марте.

"Приятно получить медаль. Как говорят, нет худа без добра. У меня все совпало: я вышел из дисквалификации, все налаживается с моими руками и ногами, постепенно начинаю реабилитацию – и тут такой бонус в виде медали. Возможно, это знак, что нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед и впереди будут еще медали. Это огромный стимул для меня", - прокомментировал событие Дмитренко.

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Напомним, что в 2014 году Руслан Дмитренко стал победителем Кубка мира по спортивной ходьбе, установил национальный рекорд Украины и был признан лучшим скороходом года в мире на дистанции 20 км по итогам серии IAAF Race Walking Challenge.

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Легкая атлетика, Допинг, НОК Украины, Руслан Дмитренко.
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