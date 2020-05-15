МОК дает 800 млн долларов из-за переноса Олимпиады 2020

Новости спорта:Из них 150 млн - кредиты федерациям и национальным олимпийским комитетам.

Международный олимпийский комитет выделил 800 миллионов долларов на решение проблем, вызванных переносом Олимпиады в Токио на 2021 год.

Организаторы Игр получат 650 миллионов, оставшиеся 150 миллионов будут использованы в качестве кредитных средств и будут распределены между международными спортивными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, которые в них нуждаются.

Кроме того, президент МОК Томас Бах пока не готов рассуждать, состоится ли еще один перенос Олимпиады, если вакцина от COVID-19 не будет изобретена к 2021 году.

«До старта Олимпиады остался год и два месяца, еще рано делать какие-то выводы. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы сократить финансовые расходы, сохранив при этом дух Игр и качество спортивных соревнований», — цитирует Баха BBC.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Старт Игр запланирован на 23 июля, последний день — 8 августа.