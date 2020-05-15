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Мотор во время карантина усилился легионером

Мотор во время карантина усилился легионером
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье) за время паузы, связанной с пандемией коронавируса, усилился очередным игроком.

В команду пришел талантливый венгерский легионер с украинскими корнями Виктор Мельничук, сообщает официальный сайт запорожского клуба.

Игрок приступит к работе с клубом с июля. Контракт с полусредним подписан по схеме 2+1.

До перехода в запорожский клуб Мельничук в основном выступал за молодежную команду венгерского "Веспрема". С основным составом гандболист провел 8 матчей, 5 – в чемпионате Венгрии и 3 – в SEHA-лиге.

Отец гандболиста также спортсмен – волейболист. В свое время играл в венгерском городе Сегед, где Виктор Мельничук и начал заниматься гандболом. В 12 лет он попал в академию "Веспрема".

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Напомним, ранее в состав "Мотора" перешли белорусские гандболисты Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

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Гандбол, Чемпионат Украины, ГК Мотор.
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