Мотор во время карантина усилился легионером

Новости спорта:Гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье) за время паузы, связанной с пандемией коронавируса, усилился очередным игроком.

В команду пришел талантливый венгерский легионер с украинскими корнями Виктор Мельничук, сообщает официальный сайт запорожского клуба.

Игрок приступит к работе с клубом с июля. Контракт с полусредним подписан по схеме 2+1.

До перехода в запорожский клуб Мельничук в основном выступал за молодежную команду венгерского "Веспрема". С основным составом гандболист провел 8 матчей, 5 – в чемпионате Венгрии и 3 – в SEHA-лиге.

Отец гандболиста также спортсмен – волейболист. В свое время играл в венгерском городе Сегед, где Виктор Мельничук и начал заниматься гандболом. В 12 лет он попал в академию "Веспрема".

Напомним, ранее в состав "Мотора" перешли белорусские гандболисты Иван Мороз и Вячеслав Бохан.