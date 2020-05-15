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Менеджер Хабиба призвал Фергюсона закончить карьеру

Менеджер Хабиба призвал Фергюсона закончить карьеру
14:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Менеджер Нурмагомедова призвал Фергюсона закончить карьеру.

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, посоветовал Тони Фергюсону уйти из смешанных единоборств.

Напомним, Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, который состоялся в ночь с 9 на 10 мая мск. Американец оказался в больнице после боя, у него диагностировали перелом орбитальной кости.

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«Откровенно говоря, после того, что было с Фергюсоном, люди уже не могут оставаться прежними. У Тони семья, дети, и я не хочу видеть, как он пьёт суп через трубочку. Если бы я работал с ним, то сказал бы: парень, пора уходить», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

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Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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