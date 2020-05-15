Макгрегор представил свой футбольный мяч (Фото)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор некоторое время назад запустил свой собственный бренд под названием August McGregor.
Одна из коллекций получила название "F*ck You". В ее рамках сначала выпускались классические костюмы и другая одежда, но теперь вышел футбольный мяч.
Выглядит он достаточно стильно, поскольку имеет черный цвет с глянцевым покрытием и мелкими принтами с названием коллекции.
Мяч сразу же появился в продаже на сайте бренда по цене 86 долларов и очень быстро оказался распродан.
Ранее менеджер Макгрегора заявил, что ирландец планирует вернуться в бокс.