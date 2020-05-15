Макгрегор представил свой футбольный мяч (Фото)

Новости спорта:Боец ММА теперь выпускает не только одежду.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор некоторое время назад запустил свой собственный бренд под названием August McGregor.

Одна из коллекций получила название "F*ck You". В ее рамках сначала выпускались классические костюмы и другая одежда, но теперь вышел футбольный мяч.

Выглядит он достаточно стильно, поскольку имеет черный цвет с глянцевым покрытием и мелкими принтами с названием коллекции.

Мяч сразу же появился в продаже на сайте бренда по цене 86 долларов и очень быстро оказался распродан.

Ранее менеджер Макгрегора заявил, что ирландец планирует вернуться в бокс.