Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Макгрегор представил свой футбольный мяч (Фото)

Макгрегор представил свой футбольный мяч (Фото)
17:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец ММА теперь выпускает не только одежду.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор некоторое время назад запустил свой собственный бренд под названием August McGregor.

Одна из коллекций получила название "F*ck You". В ее рамках сначала выпускались классические костюмы и другая одежда, но теперь вышел футбольный мяч.

Выглядит он достаточно стильно, поскольку имеет черный цвет с глянцевым покрытием и мелкими принтами с названием коллекции.

Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя

Мяч сразу же появился в продаже на сайте бренда по цене 86 долларов и очень быстро оказался распродан.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Our “Fuck You” capsule available now at @augustmcgregor  An amazing collection of items all in one package. Check it out now! #FuckYouPinStripe #ZoomInLickIt

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Ранее менеджер Макгрегора заявил, что ирландец планирует вернуться в бокс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, MMA, Новости футбола, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
03 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
04 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
05 Байер продает экс-игрока Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь