Гэтжи хочет заработать на бое с Макгрегором

Новости спорта:Американец Джастин Гэтжи заявил о желании встретиться с экс-чемпионом.

Джастин Гэтжи после поединка с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым намерен встретиться с Конором Макгрегором.

"Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать", - цитирует Гэтжи The Score.

Напомним, что Гэтжи одержал победу над Тони Фергюсоном, получив право сразиться с Нурмагомедовым.

Отметим, что Дана Уайт планировал организовать поединок американца с россиянином летом, но Хабиб сообщил, что будет готов не раньше сентября.