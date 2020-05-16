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"Нынешняя "Формула 1" слишком предсказуема": Алонсо не вернется в "Рено" в 2021

"Нынешняя "Формула 1" слишком предсказуема": Алонсо не вернется в "Рено" в 2021
18:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Алонсо не вернется в "Формулу-1" в 2021 году.

Двукратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо не намерен возобновлять карьеру в составе команды "Рено" в 2021 году.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Ранее СМИ информировали, что испанец практически согласовал контракт с "Рено".

По мнению испанского пилота, нынешняя "Формула 1" слишком предсказуема. За победу способны борятся всего лишь 3 команды и 6 автомобилей.

Фернандо может вернуться в "Ф-1" лишь в том случае, если у него появится возможность побеждать в гонках.

Испанское издание считает, что их соотечественник может вернуться в чемпионат со сменой регламента в 2022 году, если "Рено" или другая команда предложит ему проект с чемпионским потенциалом.

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38-летний Фернандо Алонсо выиграл чемпионские звания в чемпионате "Формулы-1" в 2005-м и 2006 годах. Он также трижды был вице-чемпионом (2010, 2012, 2013 годы).

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Renault.
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