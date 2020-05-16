Брынзак о строительстве трассы в Буковеле: Биатлон заслужил получить базу

Новости спорта:Брынзак говорит, что есть шансы перехватить те соревнования, которые ранее проводила Россия.

Биатлонная трасса в Буковеле сможет принимать этап Кубка мира, юниорский чемпионат мира, Кубок IBU или летний чемпионат мира.

Президент Украинской федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал glavcom.ua, что после того, как завершат строительные работы в Буковеле, трасса сможет претендовать на проведение турниров, которые ранее проводились в России.

"Было бы глупо оставлять недострой, в который с прошлого года уже вложили 100 млн гривен. Во-первых, биатлон заслужил получить базу. Наконец получим условия, чтобы люди могли смотреть биатлон дома. Теперь получим возможность затянуть к нам этап Кубка мира, юниорский чемпионат планеты, кубок IBU или летний чемпионат мира. Кроме того, это же экономия средств, ведь часть тех денег, которые тратим на зарубежные сборы, сможем оставить дома.

В нынешних условиях, когда работы завершатся, имеем шансы перехватить те соревнования, которые ранее проводила Россия: этапы Кубка мира в Ханты-Мансийске, Тюмени. Из-за отстранения они проводить соревнования не смогут. Шансы у нас большие. У нас более выгодное географическое положение. В Европе существует проблема со снегом, а в Буковеле он в этом году лежал до апреля. Это дает надежду, что мы получим несколько хороших соревнований на стабильной основе ежегодно", - рассказал Брынзак.

Как сообщалось, строительство биатлонного комплекса в Буковеле началось летом прошлого года. Тогда же была выделена и первая часть средств на строительные работы - 50 млн гривен.