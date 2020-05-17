UFC Fight Night 172: результаты всех боев

За последнюю неделю UFC сумел провести сразу три больших шоу. Главным поединком на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, штат Флорида, стала встреча в рамках тяжелого веса - Алистар Оверим против Уолта Харриса.
Кроме того, также состоялось еще десять поединков в рамках этого шоу.
Все результаты:
Алистар Оверим победил Уолта Харриса - технический нокаут во 2-м раунде
Клаудия Гаделья победила Анджелу Хилл - раздельное решение судей
Дэн Иге оказался сильнее Эдсона Барбозы - раздельное решение судей
Кристоф Джотко победил Эрика Андерса - единогласное решение судей
Сонг Ядонг победил Марлона Веру - единогласное решение судей
Мигель Баеза нокаутировал Мэтта Брауна - нокаут во 2-м раунде
Кевин Холланд был лучше Энтони Эрнандеса - технический нокаут в 1-м раунде
Гига Чикадзе победил Ирвина Риверы - единогласное решение судей
Нэйт Ландвер победил Даррена Элкинса - единогласное решением судей
Кортни Кэйси оказался сильнее, чем Мару Ромеро Бореллу - болевой приемом (армбар) в 1-м раунде
Родриго Насименто победил Дон`Тэйла Мэйса - удушение сзади во 2-м раунде