Президент UFC: Это были отличные турниры и прекрасная неделя

Новости спорта:Во время пандемии коронавируса состоялось три турнира UFC за неделю.

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал организацию трех турниров. Напомним, что с 9 по 17 мая в Джексонвилле прошло три ивента - UFC 249, UFC Fight Night 171 и UFC Fight Night 172.

Уайт доволен как все прошло во время пандемии коронавируса.

"Я рад, что мы прошли все это. Я хотел бы, чтобы эта неделя быстрее закончилась. Она была очень успешной и сейчас я себя отлично чувствую. Главное - никто не болен. Никто не заразился и, надеюсь, так оно и будет. Это были отличные турниры и прекрасная неделя.

Мы выбрали идеальное место для турнира, хороший город. Губернатор, мэр Джексонвилля и Атлетическая комиссия - все отработали на высоте. Арена просто невероятно. Здесь было отлично. Я рад, что мы устроили турниры здесь. Но теперь я готов отправиться домой", - сказал Дэна Уайт.

Напомним, что 17 мая в Джексонвилле состоялся очередной турнир UFC Fight Night 172, в главном бою которого Алистар Оверим нокаутировал Уолта Харриса.