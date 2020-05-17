СМИ: формат Балтийской гандбольной лиги будет изменен

Новости спорта:В Балтийской лиге не будет гандбольных команд из Беларуси, Украины и Финляндии.

Федерации гандбола Латвии, Литвы и Эстонии договорились об изменении формата Балтийской лиги.

В новом сезоне по четыре лучшие команды из этих стран основное внимание будут уделять выступлению в Балтийской лиге. А вот к национальным чемпионатам эти клубы присоединятся только на стадии плей-офф, сообщает северомакедонский портал 24rakomet.mk.

Также отмечается, что команды из Беларуси, Украины и Финляндии (СКА, ЗТР и "Кокс"), которые ранее выступали в Балтийской лиге, в турнире представлены не будут.

Отметим, что на официальном сайте Балтийской лиги сообщений об изменении формата нет. Последняя новость - о досрочном завершении сезона - датирована 6 апреля.